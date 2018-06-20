ВВС Израиля поразили три цели ХАМАС в Газе в ответ на запуск горящих воздушных шаров

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июня. /ТАСС/. Израильские самолеты нанесли в среду удары по трем военным целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров с территории палестинского приморского анклава. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном заявлении.

"Ранее в среду истребители ВВС Израиля нанесли удары по трем военным целям на территории лагеря ХАМАС в южной части сектора Газа, - говорится в документе. - Атака была произведена в ответ на повторяющиеся запуски воздушных змеев с прикрепленными горящими предметами и воздушных шаров с взрывными устройствами из сектора Газа на израильскую территорию". Военные отметили, что "армия готова продолжать действовать с повышенной интенсивностью и использовать различные средства в ответ на эти террористические атаки". "Ответственность за все, что происходит внутри и исходит из сектора Газа несет движение ХАМАС", - добавили в армейской пресс-службе.

В минувший понедельник израильские ВВС поразили девять объектов ХАМАС в двух военных лагерях и на базе по производству боеприпасов в северной части Газы. Удары также проводились в ответ на запуск по Израилю воздушных змеев и шаров с закрепленными горящими предметами и устройствами.

Радикалы начали запуск горящих воздушных змеев и шаров в сторону Израиля в ходе стартовавшей в конце марта у забора безопасности на границе сектора Газа массовой протестной акции, получившей название "Марш возвращения". Израильская армия уже смогла приспособить недорогие гражданские беспилотники для борьбы с этой угрозой, но не всех змеев и не все шары удается перехватить. Ущерб от пожаров, вызванных ими на территории Израиля, по данным СМИ, уже исчисляется миллионами долларов.