Россия, Иран и Турция продолжат работу над сирийскими списками в июле

ЖЕНЕВА, 20 июня. /ТАСС/. Высокопоставленные представители стран - гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция) провели по приглашению спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры консультации в Женеве по формированию сирийского конституционного комитета.

От российской стороны в раунде участвовали спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, от иранской и турецкой - заместители глав МИД Хосейн Ансари и Седат Онал.

Состоявшиеся за два дня встречи, в том числе с сирийской оппозицией, были посвящены составлению списка кандидатур в создаваемый механизм.

Хотя общий документ принят не был, участники не стали делать из этого проблему. "Встреча была очень продуктивной и полезной, - подчеркнул эмиссар ООН. - Начинает формироваться определенная общая почва".

Стороны условились вновь встретиться в Женеве через три недели, чтобы продолжить конкретные дискуссии по конституционному комитету с перспективой выхода на финишную прямую.

Модальности комитета

Договоренность о формировании конституционного комитета была достигнута по результатам состоявшегося 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Эта структура совместно с де Мистурой должна заняться подготовкой предложений для выработки конституции страны. Кандидатами должны стать 150 человек: 100 из них представляют правительство и внутреннюю (умеренную) оппозицию, 50 - кандидатов от внешней оппозиции. Эмиссар ООН высказался за то, чтобы будущий консультативный орган включал не более 50 человек.

Официальный Дамаск уже передал свой список спецпосланнику. Представители некоторых групп оппозиции, участвовавших в конгрессе в Сочи, направили 15 июня странам - гарантам свой вариант документа (речь идет о "московской" платформе, движении "Завтра Сирии" и сирийском Конгрессе). Сирийский комитет по переговорам пока этого не сделал. В целом оппозиция, как ожидается, представит кандидатов в течение недели.

По словам Лаврентьева, предварительные консультации в Женеве заложили "хорошую основу для продвижения вперед". В составляемый список войдут и делегаты от гражданского общества: женщины, представители племен, независимые кандидаты. Между тем, Москва рассчитывает выйти на вопрос о финальном формировании комитета на новой встрече в Женеве.

"Мы впервые начали обсуждать конкретные вопросы, к которым близко не подходили, - особо обратил внимание спецпредставитель президента РФ. - Сейчас обсуждаем вопросы, связанные со структурой, порядком работы, численного состава, формирования рабочих органов в рамках комитета".

Отвечая на вопрос ТАСС о представительстве курдов, Лаврентьев подчеркнул, что они в любом случае войдут в состав механизма по выработке конституции.

Города-форматы

По сути, астанинский формат провел в эти дни выездное заседание в Женеве. В отличие от "Астаны" не было делегатов сирийского правительств и вопросы ситуации "на земле" не затрагивались.

"Каждый формат дополняет другой, - заметил российский дипломат. - Конгресс сирийского национального диалога заложил основы для политического процесса в Женеве. Межсирийского диалога после Конгресса в Сочи не было".

Новая встреча высокого уровня астанинского процесса пройдет в Сочи в конце июля - начале августа. Но речи об отказе от площадки столицы Казахстана нет. В Астане проведено девять встреч, десятая будет в Сочи, а одиннадцатая и двенадцатая, возможно, вновь в Казахстане, пояснили в российской делегации.

Вместе с тем, говорить о проведении нового Конгресса сирийского национального диалога пока рано.

Лаврентьев напомнил, что сочинский форум "принял историческое решение, послужил отправной точкой для работы по конституционному комитету на женевской площадке". "Мероприятие подобного же масштаба может быть проведено в другом месте - возможно, в том же Дамаске, - предположил он. - Если же будет обращение провести такое мероприятие в Сочи, то мы можем предоставить и свою площадку еще раз, может быть, в другом формате - более широком".

Альтернативные группы

Стаффан де Мистура ранее сообщил, что проведет 25 июня в Женеве консультации по конституционному комитету с так называемой "малой группой" стран (Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция).

По словам спецпредставителя президента, Россия готова рассмотреть разумные предложения этих государств. "Формирование конституционного комитета - это все-таки детище Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, созванного именно по инициативе астанинского формата, - заявил он. - Поэтому в этом процессе Россия, Иран и Турция играют очень важную роль".

Идлиб и юг

В беседе с российскими журналистами Лаврентьев коснулся обстановки в Идлибе и на юге арабской республики.

"Зоны деэскалации специально создавались для стабилизации ситуации, для предотвращения кровопролития, обеспечения режима прекращения боевых действий, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - На юге Сирии ситуация до последнего времени оставалась достаточно спокойной, хотя были провокации. Но [сейчас], что в южной зоне деэскалации, что в Идлибе находится еще большое количество террористов ИГ и "Джебхат ан-Нусры" (запрещенные в РФ террористические организации - прим. ТАСС). Если на севере Сирии ИГ практически не осталось, то на юге они присутствуют еще в достаточно большом количестве".

Высокопоставленный дипломат призвал группировки умеренной оппозиции пойти не просто на примирение с Дамаском на юге Сирии, но и принять активное участие в уничтожении остающихся там отрядов ИГ и "ан-Нусры".

Москва заинтересована в стабилизации ситуации в Идлибе, и борьба с террористами в этом районе будет продолжена.

Дамаск и оппозиция

Как сообщил во вторник ТАСС представитель руководства "московской" платформы оппозиции Кадри Джамиль, Дамаск и оппозиция, как ожидается, проведут 10 июля рабочее заседание по формированию сирийского конституционного комитета.

"Да, у нас будет рабочее заседание экспертов по конституции приблизительно 10 июля, - сказал он. - Будут представители оппозиции и правительства Сирии. Представители делегации Дамаска согласились на такую встречу. Посредничество российской стороны в этом деле увенчалось успехом".