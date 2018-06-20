СМИ: Япония хочет организовать встречу по проблеме денуклеаризации КНДР на ГА ООН

ТОКИО, 20 июня. /ТАСС/. Правительство Японии планирует организовать многостороннюю встречу с участием представителей руководства ряда стран, включая США и Республику Корея, с целью обсуждения проблемы денуклеаризации КНДР. Как сообщило в среду агентство Kyodo, переговоры могут быть приурочены к проведению Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре этого года.

Отмечается, что в случае успешного хода согласования встречи, японская сторона также планирует пригласить на нее представителей Китая, России и Евросоюза. В первую очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает официально предложить другим странам организовать специальную международную структуру, которая занималась бы финансированием ядерного разоружения КНДР.

Также, по мнению Токио, в рамках предлагаемого механизма крайне важно обеспечить гарантии того, что собранные средства пойдут именно на проведение денуклеаризации, а не будут просто переданы Пхеньяну якобы на эти цели. В этом случае существует вероятность того, что КНДР использует их в своих личных интересах.

Кроме того, Япония не исключает возможности организации в Нью-Йорке встречи Абэ с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если тот будет приглашен выступить на Генассамблее ООН.

О планах создать международный фонд для финансирования ядерного разоружения КНДР премьер Японии заявил 16 июня в интервью телеканалу TV Yomiuri. Ранее Токио также выражал готовность выделить средства на проведение инспекций ядерных объектов в КНДР силами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР провели 12 июня свою первую встречу в Сингапуре. По ее итогам был подписан документ, в котором Пхеньян высказался за проведение полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.