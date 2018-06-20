Трамп поддержал сразу два иммиграционных законопроекта, внесенных в Конгресс

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поддержал во вторник сразу два иммиграционных законопроекта, которые были внесены ранее в Палату представителей американского Конгресса. Об этом говорится в распространенном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха.

Он пояснил, что президент-республиканец провел консультации со своими однопартийцами из нижней палаты законодательного органа страны. "Он [Трамп] поддержал оба иммиграционных законопроекта Палаты представителей, которые приведут к сооружению стены [на американо-мексиканской границе], закрытию юридических лазеек, упразднению визовой лотереи и цепной миграции, решению возникшего на границе страны кризиса и вопросу разлучения семей...", - отметил Шах. По его словам, президент заявил, что "на 100%" поддерживает республиканцев.

Как отметил участвовавший в консультациях с главой Белого дома конгрессмен Карлос Курбело, Трамп заявил, что подпишет "любой законопроект республиканцев", который получит одобрение Конгресса.

Инициативы по реформе иммиграционного законодательства, как отмечают местные комментаторы, отличаются друг от друга - одна из них "крайне консервативная", а вторая - "более умеренная" и даже предоставляет защиту иммигрантам, которых называют Dreamers ("Мечтатели"), поскольку они мечтают стать полноправными гражданами страны. Голосование по ним в Палате представителей должно пройти в ближайшие дни. Демократы резко выступают против предложений правящей партии.

Миграционный кризис

Ранее министерство внутренней безопасности США сообщило, что в период с 19 апреля по 31 мая 2018 года были разлучены с родителями и помещены в спецприемники 1995 детей иностранных граждан, незаконно пересекших южную границу страны. В апреле администрация Трампа объявила о начале политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства. В соответствии с этой политикой все нелегалы должны подвергаться заключению под стражу и уголовному преследованию. Их дети при этом не могут по американским законам быть арестованы, поэтому они помещаются в специальные центры содержания.

Политика изъятия детей из семей нелегальных иммигрантов вызвала резкую критику со стороны противников и даже некоторых сторонников Трампа.

В начале апреля президент США распорядился ужесточить меры против нелегальных иммигрантов. В соответствии с этим решением, более четырех тысяч бойцов американской Национальной гвардии были привлечены к патрулированию южных рубежей страны. Усиление контроля привело к тому, что в мае число задержанных нарушителей границы превысило 50 тыс. человек, что на 60% больше аналогичного показателя 2017 года.