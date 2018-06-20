WSJ: экс-юрист Трампа хочет, чтобы президент компенсировал ему судебные издержки

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, подозреваемый в финансовых нарушениях, хочет, чтобы глава Белого дома компенсировал ему все его судебные издержки. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Коэн нанял нового адвоката, который будет представлять его интересы по делу о предполагаемых финансовых махинациях. Кроме того, как Коэн дал понять своим помощникам, он хочет, чтобы Трамп компенсировал все его затраты на юридические услуги, отмечает издание.

По словам Коэна, оплата услуг адвокатов и прочие издержки могут привести его к банкротству. Бывший юрист Трампа разочарован, что президент сам не обратился к нему с таким предложением. Он считает, что заслуживает должного обращения ввиду того, что работал на Трампа около 10 лет.

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что считает Коэна "хорошим человеком". При этом президент отметил, что он "уже давно" не общался с юристом, и тот его интересы больше не представляет.

В начале апреля сотрудники правоохранительных органов США изъяли у Коэна не менее 10 ящиков с бумагами, а также электронные носители, в том числе сотовые телефоны и жесткие диски. В отношении юриста идет расследование, его подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа. В число конфискованных материалов входит в том числе переписка Коэна с президентом, а также бумаги, касающиеся средств, выплаченных юристом бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд в обмен на молчание. Она утверждает, что в прошлом вступала с Трампом в интимную связь.