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Пентагоне: Пакистан так и не предпринял действий против талибов и "сети Хаккани"

Международная панорама
20 июня, 3:44 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, июня. /ТАСС

Генерал американских Сухопутных войск Остин Миллер отметил, что достичь долгосрочной стабильности в Афганистане без поддержки Пакистана будет сложно

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ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Власти в Исламабаде пока так и не предприняли каких-либо решительных действий против радикального движения "Талибан" и террористической группировки "сеть Хаккани" (обе организации запрещены в РФ), невзирая на свои обещания. Такую оценку деятельности пакистанских властей на данном направлении борьбы с терроризмом и экстремизмом дал во вторник генерал американских Сухопутных войск Остин Миллер, выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост нового командующего Вооруженными силами США и операцией НАТО в Афганистане.

"Мое понимание заключается в том, что мы еще не видим, чтобы ... контртеррористические усилия в отношении боевиков, действующих против Пакистана, трансформировались в решительные действия, нацеленные на афганское движение "Талибан" или главарей "сети Хаккани", проживающих в Пакистане", - говорится в письменных ответах Миллера, подготовленных к слушаниям по рассмотрению его кандидатуры в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США.

"Мы все еще ищем убедительные свидетельства того, что Пакистан разделяет нашу концепцию создания безопасного и стабильного Афганистана", - подчеркивает далее американский военачальник. С его точки зрения, "достичь долгосрочной стабильности в Афганистане без поддержки Пакистана будет сложно, но не невозможно". Кроме того, Миллер выражает уверенность в том, что "собственной стабильности и процветанию Пакистана пойдет на пользу мир в Афганистане".

Комментируя вопрос о помощи талибам извне, генерал заявил, что она оказывается, в том числе некоторыми государствами региона. "По моей информации, движение "Талибан" извлекает выгоду также от государственной поддержки и пожертвований на уровне ниже государственных в регионе", - отмечает Миллер, не вдаваясь в детали.

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