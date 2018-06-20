Пентагоне: Пакистан так и не предпринял действий против талибов и "сети Хаккани"

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Власти в Исламабаде пока так и не предприняли каких-либо решительных действий против радикального движения "Талибан" и террористической группировки "сеть Хаккани" (обе организации запрещены в РФ), невзирая на свои обещания. Такую оценку деятельности пакистанских властей на данном направлении борьбы с терроризмом и экстремизмом дал во вторник генерал американских Сухопутных войск Остин Миллер, выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост нового командующего Вооруженными силами США и операцией НАТО в Афганистане.

"Мое понимание заключается в том, что мы еще не видим, чтобы ... контртеррористические усилия в отношении боевиков, действующих против Пакистана, трансформировались в решительные действия, нацеленные на афганское движение "Талибан" или главарей "сети Хаккани", проживающих в Пакистане", - говорится в письменных ответах Миллера, подготовленных к слушаниям по рассмотрению его кандидатуры в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США.

"Мы все еще ищем убедительные свидетельства того, что Пакистан разделяет нашу концепцию создания безопасного и стабильного Афганистана", - подчеркивает далее американский военачальник. С его точки зрения, "достичь долгосрочной стабильности в Афганистане без поддержки Пакистана будет сложно, но не невозможно". Кроме того, Миллер выражает уверенность в том, что "собственной стабильности и процветанию Пакистана пойдет на пользу мир в Афганистане".

Комментируя вопрос о помощи талибам извне, генерал заявил, что она оказывается, в том числе некоторыми государствами региона. "По моей информации, движение "Талибан" извлекает выгоду также от государственной поддержки и пожертвований на уровне ниже государственных в регионе", - отмечает Миллер, не вдаваясь в детали.