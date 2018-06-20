СМИ: в новых столкновениях в Никарагуа погибли шесть человек

ТАСС, 20 июня. Не менее шести человек погибли и 35 получили ранения во вторник в ходе столкновений в городе Масайя на западе Никарагуа. Такие данные неправительственной организации "Никарагуанская ассоциация за права человека" приводит на своем сайте газета La Prensa.

Издание указывает, что в столкновениях с протестующими участвовали силы безопасности и проправительственные военизированные отряды, вооруженные автоматическим оружием.

С середины апреля Никарагуа сотрясают акции протеста. Число жертв, согласно подсчетам правозащитников, к настоящему времени превысило 200 человек. Поводом для начала самых крупных за последние годы антиправительственных выступлений послужила реформа системы социального страхования.

Уже после нескольких дней манифестаций, сопровождавшихся столкновениями и гибелью людей, президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что реформа будет отменена, однако это решение не привело к нормализации обстановки. Оппозиция и протестующие обвиняют в гибели людей власти и их сторонников. Правительство в конце мая обнародовало заявление, в котором осудило все проявления насилия в стране и указало, что не несет ответственности за него.