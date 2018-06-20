Радикалы из сектора Газа запустили 13 ракет по Израилю

ТАСС, 20 июня. Радикалы из сектора Газа запустили в среду не менее 13 ракет по Израилю, четыре из них были перехвачены израильской системой ПВО "Железный купол". Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

"Были зафиксированы 13 запусков ракет из сектора Газа по израильской территории. Израильская система ПВО "Железный купол" перехватила четыре", - указали военные на странице в Twitter. О пострадавших или ущербе в результате ракетного обстрела информации не поступало.

Ранее в среду армия сообщила, что сирены воздушной тревоги были активированы в региональном совете Эшколь близ границы с сектором Газа, а также районе Хоф-Ашкелон и промышленной зоне крупного города Ашкелон на юге Израиля. Тогда говорилось о пяти запущенных из сектора Газа ракетах.

Ранее израильские истребители нанесли удары по трем военным целям ХАМАС в секторе Газа. По информации армейской пресс-службы, атака была произведена в ответ на повторяющиеся запуски воздушных змеев с прикрепленными горящими предметами и воздушных шаров с взрывными устройствами из сектора Газа на израильскую территорию. Военные добавили, что ответственность за все, что происходит внутри и исходит из сектора Газа, несет движение ХАМАС.

Радикалы начали запуск горящих воздушных змеев и шаров в сторону Израиля в ходе стартовавшей в конце марта у забора безопасности на границе сектора Газа массовой протестной акции, получившей название "Марш возвращения". Израильская армия уже смогла приспособить недорогие гражданские беспилотники для борьбы с этой угрозой, но не всех змеев и не все шары удается перехватить. Ущерб от пожаров, вызванных ими на территории Израиля, по данным СМИ, уже исчисляется миллионами долларов.