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Премьер Малайзии пообещал не претендовать на новые острова в Южно-Китайском море

Международная панорама
20 июня, 4:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Махатхир Мохамад также высказался за отсутствие в Южно-Китайском море военных кораблей

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ТАСС, 20 июня. Малайзия не намерена отказываться от прав на небольшие острова, расположенные в архипелаге Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. В тоже время она не будет претендовать на новые территории, заявил в среду в интервью изданию South China Morning Post премьер-министр страны Махатхир Мохамад.

"Китай высказывает претензии на территории в Южно-Китайском море, но ряд островов всегда принадлежал Малайзии, поэтому мы и намерены сохранить контроль над ними", - указал глава правительства. По его словам, Куала-Лумпур инвестировал в развитие нескольких рифов, построил даже аэропорт. "Что касается других территорий, то мы не намерены претендовать на них, если в Пекине заявляют на них права, то это их дело", - добавил Махатхир.

Кроме того, премьер высказался за отсутствие в Южно-Китайском море военных кораблей, что "позволит избежать милитаризации региона". При этом признал, что "нужны небольшие корабли, которые будут патрулировать акваторию для защиты судов от нападения пиратов". По его мнению, "участие в патрулировании могут принять любые заинтересованные государства, в том числе Китай и США". Махатхир также подчеркнул, что "открытое [Южно-Китайское] море принесет исключительно экономическую выгоду, поскольку позволит наращивать потоки грузов".

Помимо архипелага Спратли, территориальные споры ведутся вокруг Парасельских островов (Сиша), права на которые оспаривают Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины. С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. Основной причиной конфликта являются попытки установить контроль, в том числе и за счет военной составляющей за районом вблизи от Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.

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