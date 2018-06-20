Австралия разочарована выходом США из Совета ООН по правам человека

СИДНЕЙ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Австралии разочарованы решением США выйти из Совета ООН по правам человека (СПЧ). Об этом заявила в среду глава МИД страны Джули Бишоп.

"Мы бы предпочли, чтобы США оставались в составе СПЧ, и я довела нашу позицию до сведения высокопоставленных представителей администрации [президента США Дональда] Трампа", - приводятся слова министра в распространенном в среду заявлении МИД.

"Мы разделяем многие озабоченности США по поводу СПЧ, прежде всего его антиизраильской направленности, и мы поддерживаем усилия по решению других вопросов, вызывающих разногласия", - добавила Бишоп. Она также подчеркнула, что Австралия "продолжит конструктивную работу с другими странами, включая США, в области защиты прав человека".

По результатам состоявшегося в октябре 2017 года голосования в Генеральной Ассамблее ООН Австралия была впервые избрана в состав СПЧ сроком на три года с 2018 по 2020 годы.

Как свидетельствуют результаты опубликованного в среду ежегодного опроса одной наиболее авторитетных политологических организаций страны - Института Лоуи, уровень доверия австралийцев к Соединенным Штатам, являющимся главным союзником их страны, продолжает неуклонно снижаться. Лишь 55% респондентов считают, что Вашингтон ответственно ведет себя на международной арене, это на 6% меньше аналогичного показателя прошлогоднего опроса и на 28% меньше показателя 2011 года. Только 30% участников нового исследования доверяют президенту Дональду Трампу, в то время как 70% относятся к нему с недоверием.

Постпред США при ООН Никки Хейли, выступая во вторник перед журналистами в Госдепартаменте, объявила о выходе страны из базирующегося в Женеве Совета по правам человека. За последние месяцы Вашингтон неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ ООН. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю. Хейли в 2017 году заявляла, что в СПЧ не должны входить государства, где регулярно имеют место случаи нарушения прав человека.