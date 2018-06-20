Великобритания помогла сорвать заговоры террористов в четырех странах Европы

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Великобритания в 2017 году помогла четырем европейским странам не допустить совершения терактов на их территориях. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на заявление главы британского Центра правительственной связи (ЦПС - аналог Агентства национальной безопасности США - прим. ТАСС) Джереми Флеминга, с которым он выступил во вторник в Брюсселе сразу же после своего визита в штаб-квартиру НАТО.

Приводя аргументы в пользу необходимости сохранения взаимного доступа Соединенного Королевства и ЕС к секретным базам данным после Brexit, руководитель этой спецслужбы дал понять, что континентальная Европа получает непосредственные выгоды от сотрудничества с Лондоном в сфере обеспечения безопасности. "Мы сыграли ключевую роль в срыве террористических операций, как минимум, в четырех европейских странах в прошлом году. Эти отношения и наша способность к взаимодействию спасают человеческие жизни. И это найдет свое продолжение после Brexit во имя блага Соединенного Королевства и наших партнеров по всей Европе", - сказал Флеминг.

Как отмечает The Guardian, эти слова главы ЦПС следует воспринимать как ответ официального Лондона на заявления властей Евросоюза, которые стали угрожать Великобритании тем, что могут лишить ее доступа как к базам данных общеевропейской системы безопасности, так и возможности пользоваться услугами спутниковой системы навигации Galileo.

В марте другая лондонская газета - Financial Times - отмечала, что власти Европейского союза не хотят, чтобы данные о военных аспектах программы Galileo, которая представляет собой аналог американского GPS, передавались бы "третьей стране", в роли которой для Брюсселя окажется Великобритания после своего выхода из ЕС.

Центр правительственной связи - это спецслужба Великобритании со штаб-квартирой в курортном городе Челтнем, которая несет ответственность за радиоэлектронную разведку и защиту правительственной и военной информации.