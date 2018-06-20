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МИД Южной Кореи заявил, что санкции в отношении КНДР сохранятся до полной денуклеаризации

Международная панорама
20 июня, 5:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Глава южнокорейского ведомства Кан Гён Хва сообщила, что Сеул ожидает от Пхеньяна "конкретных действий", чтобы КНДР "следовала своей приверженности полной денуклеаризации"

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва заявила в среду, что санкции в отношении КНДР останутся в силе до тех пор, пока не будет "достигнута полная денуклеаризация".

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По словам министра, которые приводит агентство Reuters, Сеул ожидает от Пхеньяна "конкретных действий", чтобы КНДР "следовала своей приверженности полной денуклеаризации".

"В то же время санкции останутся в силе, пока мы не будем убеждены, что полная денуклеаризация достигнута", - заявила Кан Гён Хва.

В декабре 2017 года СБ ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также потребовал от всех стран выслать трудовых мигрантов КНДР в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных экспортных товаров из республики. В 2017 году Совбез трижды усиливал режим рестрикций в отношении Пхеньяна в ответ на проведенные им испытания баллистических ракет и ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 12 июня встречу в Сингапуре, на которой подписали совместный документ. В нем, в частности, зафиксирована готовность Пхеньяна пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности без конкретизации этого положения.

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