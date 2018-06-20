МИД Южной Кореи заявил, что санкции в отношении КНДР сохранятся до полной денуклеаризации

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва заявила в среду, что санкции в отношении КНДР останутся в силе до тех пор, пока не будет "достигнута полная денуклеаризация".

По словам министра, которые приводит агентство Reuters, Сеул ожидает от Пхеньяна "конкретных действий", чтобы КНДР "следовала своей приверженности полной денуклеаризации".

"В то же время санкции останутся в силе, пока мы не будем убеждены, что полная денуклеаризация достигнута", - заявила Кан Гён Хва.

В декабре 2017 года СБ ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также потребовал от всех стран выслать трудовых мигрантов КНДР в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных экспортных товаров из республики. В 2017 году Совбез трижды усиливал режим рестрикций в отношении Пхеньяна в ответ на проведенные им испытания баллистических ракет и ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 12 июня встречу в Сингапуре, на которой подписали совместный документ. В нем, в частности, зафиксирована готовность Пхеньяна пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности без конкретизации этого положения.