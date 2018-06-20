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Власти штата Нью-Йорк подадут в суд на администрацию США из-за ситуации с детьми нелегалов

Международная панорама
20 июня, 5:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, июня. /ТАСС

Губернатор Эндрю Куомо назвал политику, приводящую к разлучению семей, аморальной

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Власти штата Нью-Йорк подадут судебный иск в отношении администрации США из-за иммиграционной политики, предусматривающей разлучение детей и их родителей, нелегально перебирающихся через американскую границу с Мексикой. Об этом сообщил во вторник губернатор штата Эндрю Куомо.

"Политика администрации [президента США Дональда] Трампа, приводящая к разлучению семей, аморальна и [приводит к] человеческим трагедиям", - отметил Куомо, слова которого приводит агентство Reuters.

Как указал губернатор, разлучение детей и их родителей, которые нелегально пересекают границу с США, является нарушением прав человека. Он сослался на несколько американских судебных прецедентов, закрепивших стандарты обращения с детьми, которых задерживают вместе с их родителями за нарушения иммиграционного законодательства США. Как отметил Куомо, генпрокуратура штата намерена подать иск в течение ближайших недель.

Ранее министерство внутренней безопасности США сообщило, что в период с 19 апреля по 31 мая 2018 года были разлучены с родителями и помещены в специальные центры содержания почти две тысячи детей иностранных граждан, незаконно пересекших южную границу страны. В апреле администрация Трампа объявила о начале политики "нулевой терпимости" к нарушителям миграционного законодательства. В соответствии с ней все нелегалы должны подвергаться заключению под стражу и уголовному преследованию. Их дети при этом, согласно американским законам, не могут быть арестованы, поэтому они помещаются в спеццентры.

Политика разлучения детей и их родителей-нелегалов на границе вызвала резкую критику со стороны противников и даже некоторых сторонников Трампа.

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