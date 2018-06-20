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Южная Корея поприветствовала встречу лидеров КНР и КНДР

Международная панорама
20 июня, 6:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Этот саммит продвинул процесс денуклеаризации вперед, заявили в администрации южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина

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ТАСС, 20 июня. Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в среду поприветствовала итоги встречи лидеров КНР и КНДР Си Цзиньпина и Ким Чен Ына. Об этом сообщил официальный представитель администрации.

"Мы верим, что недавний саммит Северной Кореи и Китая на шаг вперед продвинул процесс денуклеаризации, - говорится в заявлении, которое цитирует агентство Yonhap. - Кроме того, мы ожидаем, что Китай будет играть позитивную роль в том, чтобы безопасно завершить процесс денуклеаризации".

Ранее агентство ЦТАК сообщило, что лидеры Китая и КНДР пришли к пониманию в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Ким Чен Ын ранее прибыл в КНР, где у него состоялась встреча с Си Цзиньпином в Доме народных собраний. За последние три месяца он посещает Китай в третий раз. О первых двух визитах лидера КНДР китайские власти уведомляли общественность только после их окончания.

По итогам состоявшейся 12 июня встречи в Сингапуре президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Кроме того, Трамп обещал остановить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова. Он при этом отметил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос размещения американских войск в Южной Корее, где сейчас дислоцированы 28,5 тыс. американских военнослужащих.

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Персоны
Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин Си Цзиньпин Трамп, Дональд
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