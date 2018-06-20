Израиль поразил в секторе Газа 25 целей ХАМАС в ответ на запуск 30 ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июня. /ТАСС/. Израильские истребители нанесли в среду удары по 25 целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на возобновившиеся ракетные обстрелы. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном сообщении.

"В ответ на запуск ракет в течение ночи из сектора Газа по Израилю истребители ВВС Израиля к настоящему моменту поразили порядка 25 террористических целей ХАМАС в секторе Газа, - говорится в документе. - Несколько минут назад истребители поразили 11 террористических целей в четырех принадлежащих ХАМАС военных лагерях в секторе Газа. Ранее были поражены восемь целей в трех военных лагерях и на территории принадлежащего ХАМАС военного завода в ответ на ракетные обстрелы". До этого в среду же израильские истребители нанесли удары по трем военным целям ХАМАС в секторе Газа "в ответ на повторяющиеся запуски воздушных змеев с прикрепленными горящими предметами и воздушных шаров с взрывными устройствами на израильскую территорию", указали ранее военные.

Всего за ночь палестинские радикалы из сектора Газа выпустили не менее 30 ракет по Израилю, сообщили в армии. "В течение ночи были засечены около 30 запусков ракет из сектора Газа по израильской территории, - сообщили военные. - Семь ракет были перехвачены системой ПВО "Железный купол", еще три ракеты упали внутри сектора Газа". О жертвах в результате ударов и запусков ракет сообщений не поступало.

Радикалы начали запуск горящих воздушных змеев и шаров в сторону Израиля в ходе стартовавшей в конце марта у забора безопасности на границе сектора Газа массовой протестной акции, получившей название "Марш возвращения". Израильская армия уже смогла приспособить недорогие гражданские беспилотники для борьбы с этой угрозой, но не всех змеев и не все шары удается перехватить. Ущерб от пожаров, вызванных ими на территории Израиля, по данным СМИ, уже исчисляется миллионами долларов.

Предыдущий столь массовый обмен ударами между Израилем и сектором Газа произошел 29 мая. Тогда за сутки палестинские радикалы выпустили по еврейскому государству более 100 ракет, в ответ армия поразила четыре десятка целей ХАМАС в секторе Газа, ранения получили трое израильских солдат. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал тогда удары военных по палестинскому приморскому анклаву "сильнейшим ударом за многие годы в отношении режима ХАМАС, "Исламского джихада", а также других поддерживаемых Ираном террористических организаций, которые несут ответственность за эскалацию".