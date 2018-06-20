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Мун Чжэ Ин считает, что результаты саммита США и КНДР превзошли все ожидания

Международная панорама
20 июня, 7:40 дата обновления: 20 июня, 8:09 UTC+3

По мнению южнокорейского лидера, Вашингтону и Пхеньяну пора уйти от враждебности

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СЕУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин считает, что результаты встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре превзошли все ожидания. Такую позицию он высказал в среду в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману для ТАСС, "Российской газеты" и телеканала "Россия 24" накануне начинающегося в четверг государственного визита в Москву.

"Итоги саммита оказались впечатляющими. Противостояние между Северной Кореей и США продолжалось 70 лет. Теперь пришло время, когда эти две страны должны отойти от враждебности. Перед нами открывается новый исторический момент, когда мы можем установить систему прочного мира в регионе", - сказал он.

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По его словам, Пхеньян и Вашингтон должны теперь быстро выполнить эти договоренности. "Сейчас ведутся переговоры на рабочем уровне между Югом и Севером, между Северной Кореей и США, и вырабатываются меры по выполнению этих договоренностей. По итогам саммита Север заявил, что готов к полной денуклеаризации, а США подтвердили готовность предоставить гарантии безопасности Пхеньяну", - отметил Мун Чжэ Ин.

"Север и Юг прекратили вещание пропаганды на границе, Южная Корея и США на время отложили совместные военные учения, пока идет мирный процесс. Такие мирные действия могут заложить основы для дальнейшего ускорения диалога между заинтересованными странами, - подчеркнул президент Южной Кореи. - Призываю все заинтересованные стороны как можно скорее проводить в жизнь соответствующие меры. Северная Корея должна сделать конкретные шаги, с США должны предоставить всеобъемлющие гарантии безопасности".

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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