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Мун Чжэ Ин рассказал об уважительном отношении Ким Чен Ына

Международная панорама
20 июня, 7:46 дата обновления: 20 июня, 8:54 UTC+3

Президент Южной Кореи добавил, что лидер КНДР всегда относился к нему как к старшему

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СЕУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в ходе межкорейского саммита в конце апреля относился к нему с уважением и показал себя как очень вежливый и откровенный человек. Об этом южнокорейский президент рассказал в среду в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману для ТАСС, "Российской газеты" и телеканала "Россия 24" накануне начинающегося в четверг государственного визита в Москву.

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"Что касается <...> Ким Чен Ына, несмотря на его молодость, мне показалось, что он очень вежливый и откровенный человек. Он всегда относился ко мне как к старшему, с уважением. Мы вели с ним долгие откровенные беседы", - отметил Мун Чжэ Ин, вспоминая встречу с Ким Чен Ыном 27 апреля.

Говоря об итоговом документе по итогам встречи, президент отметил, что было достигнуто очень многое. "Но, к сожалению, есть некоторые пункты, которые мы не успели включить в итоговый документ. Но все равно по этим темам мы подтвердили общее понимание", - добавил он.

Встреча между лидерами двух стран прошла 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем 10 лет. По итогам переговоров Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.

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Темы
Межкорейский саммит Ситуация на Корейском полуострове
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