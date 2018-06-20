СМИ: лидеры Италии, ФРГ, Франции и Испании проведут неформальную встречу по миграции

РИМ, 20 июня. /ТАСС/. Неформальная чрезвычайная встреча по миграции с участием лидеров Италии, Германии, Франции и Испании, а также представителей руководства Евросоюза состоится накануне саммита 28-29 июня. Как пишет в среду Corriere della Sera, она пройдет в воскресенье в Брюсселе.

Помимо премьер-министра Италии Джузеппе Конте, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Испании Педро Санчеса во встрече примут участие лидеры председательствующей в ЕС Болгарии и Австрии, которой председательство переходит 1 июля. Кроме того, Вена, как и Рим, настаивает на принятии более жесткой линии в миграционной политике сообщества. По данным авторитетного издания, на чрезвычайном заседании будут обсуждаться поправки к бюджету ЕС с учетом выделения необходимых средств в фонд помощи африканским странам (более полумиллиарда евро), а также сотрудничество Союза с соответствующими организациями ООН, включая Управление верховного комиссара по делам беженцев, и Международной организацией по миграции.

Согласно последним предложениям европейских столиц, главным образом Рима, в странах транзита мигрантов на африканском континенте должны быть созданы первичные центры приема, в которых будут рассматриваться запросы на предоставление убежища в Европе. Как предполагается, эти центры должны функционировать при поддержке международных институтов.

На чрезвычайном саммите по миграции настаивали Конте, предлагая собрать его в Риме, а также Меркель, приглашая участников в Берлин. Италия, оказавшаяся на передовых рубежах приема мигрантов, жестко поставила вопрос об изменении Дублинского соглашения, согласно которому прием мигрантов берет на себя страна их прибытия. Тогда как Ангела Меркель также оказалась в тяжелом положении в связи с "ультиматумом" по миграционной теме представителей ее коалиционного правительства. В данном контексте, как полагают местные обозреватели, от саммита ЕС в конце месяца можно ожидать реальных решений по миграционной проблеме.