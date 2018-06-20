По меньшей мере 30 афганских военных погибли при нападении талибов на северо-западе страны

ТАСС, 20 июня. По меньшей мере 30 афганских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на два контрольно-пропускных пункта в провинции Бадгис на северо-западе страны. Об этом сообщило в среду со ссылкой на местные власти агентство Reuters.

7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении одностороннего перемирия с движением "Талибан". Как сообщило агентство Reuters, талибы в свою очередь объявили о трехдневном перемирии, которое началось в пятницу, 15 июня. 17 июня правительство Афганистана продлило режим прекращения огня. Однако талибы объявили, что больше не намерены его придерживаться и с вечера воскресенья, 17 июня, возобновляют боевые операции.