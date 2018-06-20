Аравийская коалиция объявила о полном контроле над аэропортом Ходейды

ТАСС, 20 июня. Международный аэропорт города Ходейда в Йемене перешел под полный контроль правительственных формирований и альянса, возглавляемого Саудовской Аравией. Об этом заявил в среду командующий наступлением коалиционных сил, бригадный генерал Абдель Салям аш-Шахи.

"Сегодня правительственные отряды при поддержке коалиции окончательно освободили аэропорт Ходейды и установили тотальный контроль над ним", - сказал военнослужащий в эфире телеканала Al Hadath. По словам военного, "потери мятежников оцениваются сотнями".

Аравийская коалиция объявила о начале операции "Золотая победа" по освобождению города-порта Ходейда от повстанцев-хуситов 14 июня. В командовании заявили, что окажут поддержку йеменской армии в ответ на запрос законного правительства республики. В кампании задействованы отряды народного ополчения Йемена, а также пехота, флот и авиация альянса.

По оценкам ООН, в районе Ходейды проживают по меньшей мере 600 тыс. человек. Ранее Международный комитет Красного Креста заявил об отзыве из Йемена 71 сотрудника из-за многочисленных угроз в адрес работников миссии в стране. Сотрудники гуманитарных миссий ООН продолжают работу в Йемене.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, за 800 дней бомбежек в стране были убиты более 12,5 тыс. мирных жителей. Согласно оценкам ООН, три четверти населения Йемена - 22,2 млн человек - нуждаются в помощи, семи миллионам йеменцев угрожает голод.