Из сектора Газа выпустили 45 ракет по Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июня. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа за ночь в среду выпустили не менее 45 ракет по Израилю. Семь были перехвачены, три упали в районе населенных пунктов, одна из них - в районе детского сада в населенном пункте у границы с палестинским анклавом. Об этом сообщил в среду в ходе телефонного брифинга для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

"За ночь в среду по Израилю было выпущено не менее 45 ракет, семь из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", три разорвались в районе населенных пунктов, одна упала на детский сад в одном из кибуцев у границы", - сказал он. Сообщений о пострадавших в результате обстрелов не поступало.

Конрикус также указал, что израильские военные самолеты атаковали в среду "25 военных целей ХАМАС в секторе Газа". "Среди пораженных объектов есть очень ценные для ХАМАС, включая подземный тренировочный лагерь. Организация ХАМАС несет ответственность за все, что происходит внутри сектора Газа и за все акты агрессии, источником которых он является", - подчеркнул армейский представитель.

Предыдущий столь массовый обмен ударами между Израилем и сектором Газа произошел 29 мая. Тогда за сутки палестинские радикалы выпустили по еврейскому государству более 100 ракет, в ответ армия поразила 4 десятка целей ХАМАС в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал тогда удары военных по палестинскому приморскому анклаву "сильнейшим ударом за многие годы в отношении режима ХАМАС, "Исламского джихада", а также других поддерживаемых Ираном террористических организаций, которые несут ответственность за эскалацию".