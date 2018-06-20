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МИД КНР: денуклеаризация Корейского полуострова должна подразумевать безопасность КНДР

Международная панорама
20 июня, 11:21 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 20, июня. /ТАСС

Официальный представитель ведомства Гэн Шуан отметил, что процесс урегулирования ситуации на Корейском полуострове вступил в стадию нормализации

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ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. Ядерное разоружение Корейского полуострова должно подразумевать обеспечение полной безопасности властей и населения КНДР. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Наша неизменная позиция: процесс денуклеаризации Корейского полуострова должен осуществляться с учетом обоснованной обеспокоенности КНДР по поводу [собственной] безопасности", - отметил он, комментируя последний визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин.

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Дипломат напомнил, что в последнее время благодаря многосторонним усилиям процесс урегулирования ситуации на Корейском полуострове вступил в стадию нормализации. "Мы надеемся, что КНДР и США выполнят договоренности, которые были достигнуты по итогам саммита в Сингапуре", - подчеркнул Гэн Шуан.

19 июня Ким Чен Ын прибыл с двухдневным официальным визитом в Пекин, где в тот же день состоялась его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний. За последние три месяца лидер КНДР посещает Китай в третий раз. О его первых двух визитах китайские власти уведомляли общественность только после их окончания.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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