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Украинские националисты распылили газ в горсовете Харькова

Международная панорама
20 июня, 11:27 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, июня. /ТАСС

Нападавшие также засунули в мусорный бак заместителя мэра города

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КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Националисты, проводившие митинг под стенами Харьковского городского совета, ворвались в здание и распылили газ. Инцидент произошел перед началом сессии.

"Около 30 человек митинговали под зданием, а потом сумели прорваться в мэрию", - сообщило в среду "Общественное ТВ".

Известно, что представители националистической организации проводили митинг перед зданием горсовета, требуя свободного доступа всех желающих на его сессию. После этого они предприняли попытку ворваться в здание, распылили газ, также внутрь была брошена дымовая шашка.

По информации СМИ, мэр Харькова Геннадий Кернес попросил закрыть двери в здание, чтобы дым не попал внутрь. В результате возникла потасовка с муниципальной охраной здания, на место инцидента вызвали полицию и спасателей. Заместителя Кернеса националисты засунули в мусорный бак.

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