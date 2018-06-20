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Пентагон: поспешный вывод войск из Афганистана чреват последствиями для США

Международная панорама
20 июня, 11:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Вместе с тем в ведомстве признали, что продолжающаяся 17 лет военная миссия в республике затянулась, сообщают СМИ

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министерству обороны Соединенных Штатов следует приступить к изучению возможности полного вывода американских войск из Афганистана, но поспешность в принятии и реализации такого решения чревата серьезными последствиями для национальной безопасности США.

С таким предостережением, как сообщила газета Defence News, выступил во вторник на слушаниях в сенатском комитете по делам Вооруженных сил Конгресса США генерал-лейтенант Остин Миллер, выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост нового командующего американскими войсками и операцией НАТО в Афганистане.

Под давлением настойчивых вопросов сенаторов, как пишет издание, Миллер вынужден был признать, что продолжающаяся уже 17 лет военная миссия США в Афганистане слишком затянулась и пришло время задуматься над планами вывода американских войск из этой страны, но при этом генерал предостерег от быстрых и плохо продуманных решений. "При поспешном и неупорядоченном выводе [войск] мы столкнемся с негативными последствиями для национальной безопасности США, - приводит газета слова американского генерала. - Я бы очень задумался о возможностях создания [террористическими группировками] "Исламское государство" и "Талибан" (обе запрещены в РФ - прим. ТАСС) [террористических] угроз для США".

Миллер, как отмечает Defence News, согласился с тем, что в 2001 году при вторжении американских войск в Афганистан никто не ожидал, что эта операция настолько затянется. По словам генерала, он и предположить не мог, что за время этой миссии успеет повзрослеть его сын, которому недавно было присвоено первое офицерское звание в Сухопутных войсках, и "он окажется в положении военнослужащего, который может быть туда направлен". Тем не менее Миллер выразил уверенность в том, что после "столь очень долгого периода" войны в Афганистане американским войскам все же удалось добиться там определенного прогресса, обеспеченного, как он отметил, главным образом благодаря внесенным новой администрацией в Вашингтоне изменениям в проведение этой операции.

Такой оптимизм, указывает газета, был скептически воспринят некоторыми членами сенатского комитета, поставившими под сомнение выполнение этой миссии в принципе. "Боюсь, что мы требуем от наших военных [в Афганистане] выполнения невыполнимой задачи, - заявила, как пишет газета, сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. - Наши военные не могут и не должны вечно находиться в Афганистане. Мы все более и более продвигаемся по пути, в конце которого нас не ожидает успех".

В настоящее время, по данным издания, в Афганистане дислоцированы 16 тыс. американских военнослужащих, которые, согласно официальной версии Пентагона, осуществляют там подготовку бойцов афганской армии и участвуют в проведении антитеррористических операций.

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