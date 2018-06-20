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Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе

Международная панорама
20 июня, 11:42 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, июня. /ТАСС

ВСУ заняли новые территории в зоне конфликта, продвинувшись на 2 км

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КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь активизировали наступательные действия в зоне конфликта в Донбассе и продвинулись вперед на 2 км около села Желобок Луганской области.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба "операции объединенных сил" (ООС).

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"Был спланирован, подготовлен и проведен комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до двух километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона, - цитирует пресс-центр ООС телеканал "112 Украина". - <...> Задача по созданию полосы обеспечения была успешно выполнена".

В штабе отмечают, что операция по занятию новых территорий длилась около двух недель в условиях абсолютной секретности.

В середине мая штаб силовой операции заявлял, что украинские военнослужащие заняли село Пивденное Донецкой области. В январе-феврале украинские силовики также заявляли, что получили контроль над селом Катериновка в Луганской области, которое находится на линии разграничения, и над селом Новоалександровка.

Полпред РФ в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины в последнее время неоднократно обращал внимание на обострение ситуации в Донбассе. После объявления Киевом с конца апреля нового формата силовой операции Вооруженные силы Украины начали наступление в районе Горловки, занимая все новые населенные пункты в серой зоне.

Посетивший Донбасс в середине мая спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер подтвердил продвижение украинских военных в районе населенных пунктов Попасная в Луганской области, Горловки и Дебальцево в Донецкой области. Более того, как подчеркнул на одной из последних минских встреч Борис Грызлов, украинская сторона фактически отказалась от своих обязательств по разведению сил и средств и ввела войска в созданные ранее зоны безопасности в районах населенных пунктов Золотое и Петровское, оборудовала там укрепления и разместила вооружения, что отмечается в отчетах СММ ОБСЕ.

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