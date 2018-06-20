ООН призвала украинские власти найти виновных в поджоге Дома профсоюзов в Одессе

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Миссия ООН по правам человека на Украине отметила отсутствие прогресса по установлению виновных в поджоге Дома профсоюзов в Одессе 2 мая. Об этом сообщила в среду глава миссии на Украине Фиона Фрейзер на презентации отчета ООН о ситуации с правами человека за период с 16 февраля по 15 мая 2018 года.

"Мы не видим никакого прогресса в расследовании и поиске виновных трагедии в Одессе 2 мая. Я в конце апреля сама была в Одессе, где встречалась с пострадавшими и родственниками погибших, все они требуют правосудия. Одна женщина сказала мне, что ей будет легче, если виновные будут наказаны", - сказала она.

Фрейзер также отметила отсутствие продвижения в расследовании событий на "майдане" 2014 года, во время которых погибли более 100 человек, сотни получили ранения.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его, однако украинские следователи утверждают, что пожар устроили находившиеся внутри здания люди. Жертвами стали 48 человек, свыше 200 получили ранения. Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников "антимайдана".