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Bild: встреча с участием стран ЕС по проблеме беженцев состоится в конце недели

Международная панорама
20 июня, 12:26 UTC+3 БЕРЛИН 20, июня. /ТАСС

Сообщается, что саммит может пройти 24 июня

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БЕРЛИН, 20 июня. /ТАСС/. Встреча с участием стран ЕС, особенно пострадавших от наплыва мигрантов, состоится уже в конце текущей недели. Об этом сообщила в среду газета Bild со ссылкой на дипломатические источники в странах ЕС.

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"Мы ожидаем от Германии предложений по решению проблемы беженцев. Они должны быть представлены на встрече стран, которые затронул кризис, уже в конце этой недели", - заявил газете представитель правительства Греции.

По данным телеканала N-TV, встреча пройдет в воскресенье, 24 июня.

Накануне Меркель отменила свое участие в мероприятиях по случаю празднования 800-летия города Росток. Они пройдут как раз в воскресенье.

Проблема противодействия нелегальной миграции привела к серьезным разногласиям внутри правительства ФРГ. Ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер пригрозил Меркель в одностороннем порядке выпустить министерский указ, предписывающий федеральной полиции начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов, которые получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ. Баварский Христианско-социальный союз дал Меркель две недели на поиск решения проблемы беженцев на европейском уровне.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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