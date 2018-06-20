Суд Киева рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения Савченко 22 июня

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева суд рассмотрит ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения арестованному депутату Верховной рады Надежде Савченко 22 июня. Об этом в среду сообщила пресс-служба Шевченковского райсуда.

"В Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об изменении меры пресечения, поданное защитником подозреваемой Савченко. Судебное заседание по рассмотрению указанного ходатайства назначено на 22 июня 2018 года в 13:00", - говорится в сообщении.

Суд 15 мая продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 июля 2018 года. Ее подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Савченко отвергает все обвинения в свой адрес.

Генеральный прокурор Юрий Луценко ранее заявил, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого также арестовали, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева.