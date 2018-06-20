Генсек Совета Европы считает важным участие России в организации

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Взаимодействие России с Советом Европы (СЕ) играет важную роль для всей организации. Об этом в среду заявил генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы здесь снова собрались, чтобы обсудить отношения Совета Европы с Россией, - сказал он. - Я рад быть здесь, ведь то, что РФ продолжает оставаться членом организации, важно как для всех других членов Совета, так и для самой России". Он напомнил, что в этом году будет 20 лет со дня ратификации Россией Конвенции по правам человека.

"Много хороших вещей случилось с момента, как Россия вошла в Совет Европы, она внесла большой вклад в развитие организации", - отметил Ягланд. Генеральный секретарь подчеркнул, что организация Совета Европы "была создана не только для "старой" Европы, а для всех государств, от Лиссабона до Дальнего Востока". "Именно поэтому, я считаю большим достижением то, что Россия принимает участие в работе Совета, это полезно и для самой России, и, безусловно, для остальных членов организации", - добавил он.

Ягланд также поздравил Лаврова с переназначением на должность министра иностранных дел РФ и отметил успехи России в проведении чемпионата мира по футболу.