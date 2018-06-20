Делай как Буш: почему США покинули Совет ООН по правам человека

Совет по правам человека был учрежден Генассамблеей ООН в 2006 году. СПЧ пришел на смену Комиссии ООН по правам человека, которую бывший генсек организации Кофи Аннан считал излишне политизированной.

Впрочем, СПЧ от этого недостатка так и не излечился, утверждают российские и американские дипломаты.

Страны — члены совета (всего их 47) выбираются Генассамблеей по географическому признаку на трехлетний срок:

государства Африки имеют 13 мест,

Азиатско-Тихоокеанского региона — также 13 мест,

Латинской Америки и Карибского бассейна — 8 мест,

страны Запада — 7 мест,

восточноевропейские государства — 6 мест.

Как утверждает ООН, эти 47 стран ответственны "за поощрение и защиту всех прав человека по всему миру".

С начала работы базирующийся в Женеве СПЧ провел десятки специальных сессий, созванных для рассмотрения чрезвычайных ситуаций и вопиющих нарушений прав человека в разных странах, и принял около 1,5 тыс. резолюций. В рамках совета также действуют рабочие группы, эксперты и докладчики, осуществляющие мониторинг и исследования по странам и "тематическим вопросам".

Кроме того, с 2008 года в рамках СПЧ действует Универсальный периодический обзор (УПО). С его помощью страны — члены ООН информируют о мерах, принятых для улучшения положения в области прав человека.