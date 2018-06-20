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Делай как Буш: почему США покинули Совет ООН по правам человека

Международная панорама
20 июня, 15:17 дата обновления: 20 июня, 15:30 UTC+3

Вашингтон считает СПЧ "лицемерной и своекорыстной организацией", но надеется на ее реформирование

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Заседание Совета по правам человека ООН

Заседание Совета по правам человека ООН

© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

О возможном выходе США из Совета по правам человека (СПЧ) ООН американские СМИ сообщали еще полтора года назад. С тех пор Вашингтон неоднократно призывал к реформированию совета и осуждал его действия. А 19 июня 2018 года постпред США при ООН Никки Хейли заявила об официальном выходе Соединенных Штатов из СПЧ.

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Что собой представляет СПЧ ООН?

Совет по правам человека был учрежден Генассамблеей ООН в 2006 году. СПЧ пришел на смену Комиссии ООН по правам человека, которую бывший генсек организации Кофи Аннан считал излишне политизированной.

Впрочем, СПЧ от этого недостатка так и не излечился, утверждают российские и американские дипломаты.

Страны — члены совета (всего их 47) выбираются Генассамблеей по географическому признаку на трехлетний срок:

  • государства Африки имеют 13 мест,
  • Азиатско-Тихоокеанского региона — также 13 мест,
  • Латинской Америки и Карибского бассейна — 8 мест,
  • страны Запада — 7 мест,
  • восточноевропейские государства — 6 мест.

Как утверждает ООН, эти 47 стран ответственны "за поощрение и защиту всех прав человека по всему миру".

С начала работы базирующийся в Женеве СПЧ провел десятки специальных сессий, созванных для рассмотрения чрезвычайных ситуаций и вопиющих нарушений прав человека в разных странах, и принял около 1,5 тыс. резолюций. В рамках совета также действуют рабочие группы, эксперты и докладчики, осуществляющие мониторинг и исследования по странам и "тематическим вопросам".

Кроме того, с 2008 года в рамках СПЧ действует Универсальный периодический обзор (УПО). С его помощью страны — члены ООН информируют о мерах, принятых для улучшения положения в области прав человека.

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При чем тут Буш?

На излете второго президентского срока Джорджа Буша — младшего США отказывались выставлять свою кандидатуру в СПЧ. На то было три основные причины:

  • жесткая позиция СПЧ по Израилю;
  • присутствие в совете стран, обвиняемых в систематических нарушениях прав человека;
  • уверенность администрации Буша в том, что СПЧ ничем не отличается (в лучшую сторону) от завершившей свою работу Комиссии по правам человека.

США стали членом совета лишь в 2009 году, при президенте Бараке Обаме.

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Причины недовольства советом не изменились?

Почти. Конечно же, основным препятствием для дальнейшего членства США в СПЧ стала его позиция по Израилю.

"Соединенные Штаты будут продолжать противостоять попыткам подорвать систему ООН действиями, которые несправедливо нацелены против Израиля", — заявляла Хейли еще в октябре 2017-го.

А в мае постпред США подвергла критике принятие советом резолюции о создании международной комиссии по расследованию событий в Газе, где с 30 марта в столкновениях с ЦАХАЛ погибли десятки палестинцев.

"Пока Венесуэла превращается в диктатуру, Иран сажает в тюрьмы тысячи политических оппонентов, а в Бирме [Мьянме] происходят этнические чистки, так называемый Совет по правам человека ООН решил начать расследование того, как демократическая страна правомерно защищает свои границы от нападений террористов. Это еще один постыдный день для прав человека", — сказал Хейли на фоне принятия резолюции.

Последней же каплей для Вашингтона стало осуждение в СПЧ практики изъятия в США детей из семей мигрантов, которое, как пишет Amnesty International, "можно квалифицировать как пытки".

При этом Хейли не исключила, что США могут вернуться в СПЧ, если структура будет реформирована.

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И к чему это приведет?

Если верить международным правозащитным организациям, ни к чему хорошему. Так, Human Rights Watch (HRW) считает, что США повернулись спиной к ООН. "Выйдя [из состава СПЧ], США повернулись спиной не только к ООН, но и к жертвам нарушений прав человека по всему миру, включая Сирию, Йемен, Северную Корею и Мьянму", — говорится в заявлении HRW.

В ЕС заявили, что решение администрации Дональда Трампа подрывает роль США "в качестве защитника и чемпиона демократии на мировой арене".

Реакция МИД РФ оказалась более жесткой. "Это банальный, хамоватый цинизм американских коллег, которые упорно отказываются признать наличие у себя серьезных проблем с обеспечением прав человека, но при этом пытаются бесконечно перекроить под собственные политические интересы состав совета, в котором якобы — они подчеркивают — не место злостным нарушителям прав человека", — сказала на брифинге официальный представитель министерства Мария Захарова.

А поблагодарили Трампа лишь в Израиле. Премьер-министр израильского государства Биньямин Нетаньяху назвал шаг Вашингтона "мужественным решением, направленным против лицемерия и лжи".

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Россия входит в СПЧ?

Россия входила в СПЧ на протяжении двух сроков — с 2006 по 2012 год. Так как одна и та же страна не может входить в совет более двух сроков подряд, РФ была вновь избрана уже в 2013 году. Однако в 2016-м проиграла Хорватии и Венгрии.

А через день после объявления США о выходе из СПЧ постпредство РФ при ООН заявило, что Москва выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021–2023 годы.

Александр Мосесов

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Персоны
Хейли, Никки Трамп, Дональд Захарова, Мария Владимировна
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