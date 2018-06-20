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Адвокат Вышинского опасается провокаций во время этапирования своего подзащитного в Киев

Международная панорама
20 июня, 13:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, июня. /ТАСС

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что главреда "РИА Новости Украина" этапируют для встречи с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой

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КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Процесс этапирования главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из СИЗО Херсона в Киев для возможной встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой может сопровождаться провокациями. Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС заявил его адвокат Андрей Доманский.

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"Кирилл сейчас находится по-прежнему в СИЗО Херсона, пока он не этапирован, и стороне защиты не известно, произойдет ли это. Но здесь очень много сложностей, поскольку это очень сложный процесс: как он будет доставлен в Киев, чем, кто обеспечит его безопасность? Также возможны и провокации при его этапировании", - отметил Доманский.

Кроме того, адвокат добавил, что в случае этапирования Вышинского в Херсон не понимает, как российский омбудсмен встретится с другими арестованными россиянами. "Насколько мне известно, Москалькова в Херсоне хотела встретиться не только с Кириллом, но и с другими, кто находится в херсонском СИЗО, поэтому у меня вопрос: они тоже будут этапированы?!" - добавил адвокат.

Ранее во вторник уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что согласовала со своей российской коллегой Татьяной Москальковой механизм взаимного посещения осужденных на территории Украины и РФ. По ее словам, украинские силовые структуры разрешили перевезти Вышинского из херсонского СИЗО в киевский для встречи с Москальковой.

Денисова проинформировала, что омбудсмены намерены синхронно посещать заключенных в двух странах. Между тем, дата посещений пока не озвучивалась сторонами.

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