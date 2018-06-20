Адвокат: сотрудникам Генконсульства РФ на Украине не удалось встретиться с Вышинским

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники Генерального консульства России на Украине посетили судебное заседание в Херсоне, на котором рассматривались ходатайства в рамках дела главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, чтобы встретиться с ним, однако он не был доставлен в суд. Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС заявил его адвокат Андрей Доманский.

"Сотрудники российского Генконсульства были на заседании, они хотели пообщаться с Кириллом, но он, к сожалению, не был доставлен на заседание", - отметил Доманский. Он подчеркнул, что недоставка Вышинского в зал суда "является нарушением его прав, поскольку заявление об отводе следственного судьи, которое ранее сделала его защита, должно было, естественно, рассматриваться в его присутствии". При этом Доманский отметил, что ему неизвестно, почему его подзащитного не доставили в суд.

Защитник напомнил, что в среду Херсонский городской суд рассматривал вопрос об отводе следственного судьи, которая рассматривала ходатайство следствия об отборе у Вышинского биологических образцов. "В связи с тем, что вечером сторона следствия подала заявление об отзыве данного ходатайства в связи с тем, что для них оно стало неактуально, мы также заявили перед заседанием об отзыве своего заявления об отводе, но судья, невзирая на это, вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства об отводе", - сообщил Доманский, отметив, что не знает причин отзыва следствием ходатайства об отборе биообразцов.

Дат следующий судебных заседаний, на которых возможны рассмотрения других ходатайств сторон, адвокат пока назвать не смог.

Служба безопасности Украины (СБУ) 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". В центральном офисе в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Главный редактор агентства Кирилл Вышинский был задержан по обвинению в государственной измене, Херсонский городской суд 17 мая арестовал журналиста на два месяца по этому обвинению, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Вышинский своей вины не признал, его адвокаты подали апелляцию на арест, которая была отклонена.