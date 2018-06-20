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Ким Чен Ын: КНДР будет совместно с Китаем поддерживать стабильность в регионе и мире

Международная панорама
20 июня, 13:31 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 20, июня. /ТАСС

Лидер КНДР подчеркнул, что Пхеньян будет делать все возможное для выхода корейско-китайских отношений на новый уровень

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ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. Власти КНДР намерены совместно с Китаем поддерживать региональную и глобальную стабильность и мир. Об этом лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в среду на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.

"Мы идем по одному пути с Китаем. Будем делать все возможное во имя того, чтобы корейско-китайские отношения вышли на новый уровень, а также играть должную роль для поддержания глобального и регионального мира и стабильности", - привело его слова агентство "Синьхуа".

Он также выразил уверенность, что под руководством Си Цзиньпина Китай реализует поставленные цели по возрождению китайской нации и достигнет новых успехов в своем развитии.

19 июня Ким Чен Ын прибыл с двухдневным официальным визитом в Пекин, где в тот же день состоялась его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний. По данным агентства Kyodo, он уже вылетел в Пхеньян.

За последние три месяца лидер КНДР посещает Китай в третий раз. О его первых двух визитах китайские власти уведомляли общественность только после их окончания.

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