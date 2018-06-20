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КС Украины одобрил законопроект президента об отмене депутатского иммунитета

Международная панорама
20 июня, 15:00 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, июня. /ТАСС

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2020 года

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КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Украины признал конституционным президентский законопроект об отмене неприкосновенности депутатов парламента с отсрочкой до 2020 года.

Об этом свидетельствует копия заключения суда, размещенная в среду на сайте КС.

"Признать соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины [относительно неприкосновенности народных депутатов Украины]", - говорится в документе.

Законопроект предлагает исключить из статьи 80 Конституции части 1 и 3, которые предусматривают неприкосновенность народных депутатов и невозможность привлечения их к уголовной ответственности без согласия парламента.

В соответствии с внесенным президентом законопроектом статья 80 должна звучать в следующей редакции: "Народные депутаты Украины не несут юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

При этом в своем заключении суд обратил внимание, что, отменяя депутатскую неприкосновенность, следует учитывать состояние политической и правовой системы Украины. Кроме того, сказано в решении, неприкосновенность не является привилегией депутата, а защищает от незаконного вмешательства в его деятельность.

В случае принятия Верховной радой закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

6 июня Конституционный суд признал конституционным аналогичный законопроект, предложенный группой депутатов Рады. Он предусматривает отмену депутатского иммунитета сразу после принятия закона.

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