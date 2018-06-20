Посольство США в РФ не называет даты визита группы сенаторов в Москву

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Посольство США не располагает дополнительной информацией относительно точных сроков визита в Москву группы американских сенаторов, который запланирован на начало июля. Об этом сообщили ТАСС в посольстве США в Москве.

"Дополнительных комментариев к сказанному ранее у нас нет",- отметили в американском диппредставительстве, отвечая на вопрос, могут ли они подтвердить появившиеся ранее в СМИ сообщения о сроках визита.

В посольстве напомнили о заявлении пресс-секретаря посольства Андреа Калан в понедельник, посоветовавшей уточнять точные даты визита сенаторов в Конгрессе.

Как сообщила в субботу газета The Washington Post, посол США в РФ Джон Хантсман в настоящее время работает над организацией визита в Москву группы американских сенаторов-республиканцев для проведения консультаций с представителями российских властей и изучения возможности нормализации отношений между двумя государствами.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в понедельник подтвердил, что американские сенаторы от Республиканской партии могут приехать в РФ в начале июля.