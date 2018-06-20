В Турции назвали угрозой попытки США увязать поставки F-35 и арест пастора Брансона

ТАСС, 20 июня. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг считает угрозой республике попытки США увязать поставки Анкаре самолетов F-35 с освобождением обвиняемого турецкими властями в терроризме американского пастора Эндрю Брансона. Соответствующие высказывания Боздага привел в среду телеканал Haberturk.

"В рамках проекта F-35 была проведена необходимая работа по вопросу произведенных для Турции самолетов. 21 июня состоится передача нам первой единицы. А ставить условием [для этого] освобождение пастора Брансона является угрозой для Турции", - сказал он, комментируя принятие Сенатом Конгресса США законопроекта о бюджете Пентагона с ограничениями на поставки Турции вооружений, в пояснительной записке к которому в качестве одной из причин назывался арест Брансона.

Брансон, проживавший в районе города Измир, был арестован властями Турции в 2017 году. Его обвиняют в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и FETO, которую Анкара считает ответственной за организацию попытки госпереворота в 2016 году. Прокуратура требует для пастора 35 лет лишения свободы, но он отвергает все обвинения.

Во вторник Сенат Конгресса США принял версию законопроекта о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, согласно которому министр обороны лишается возможности одобрить поставку Турции американских вооружений, в том числе и истребителей F-35. Согласно пояснительным материалам к сенатской версии проекта оборонного бюджета, поправка о запрете на продажу Анкаре самолетов включена в него из-за того, что турецкие власти арестовали Брансона.