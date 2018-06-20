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Власти Украины запретили двум российским актерам въезд в страну

Международная панорама
20 июня, 14:38 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, июня. /ТАСС

Запрет будет действовать три года

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КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Госпогранслужба Украины отказала в пересечении границы и запретила въезд в страну сроком на три года российским актерам Борису Каморзину и Сергею Михайлову за посещение Крыма.

Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"Сейчас гражданам РФ запрещен въезд на Украину сроком на 3 года", - говорится в заявлении.

В ведомстве сообщили, что Каморзин был остановлен пограничниками в киевском аэропорту "Жуляны", а Михайлов - на пункте пропуска "Староказачье" в Одесской области. В пресс-службе также отметили, что на данный момент въезжать в страну запрещено 122 иностранным деятелям культуры, которые "незаконно находились в Крыму".

В фильмографии Каморзина порядка 130 работ, среди наиболее известных - "Ликвидация", "Анна Каренина", "Конец прекрасной эпохи" и другие. Михайлов снимался в лентах "Мент в законе - 4", "Хозяйка тайги" и "Криминальные игры". В качестве каскадера он участвовал в съемках картин "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Куприн" и "Родина".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент РФ подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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