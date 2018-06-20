Парламент Македонии ратифицировал соглашение о госнаименовании с Грецией

СКОПЬЕ, 20 июня. /ТАСС/. Парламент Республики Македония ратифицировал соглашение с Грецией о новом госнаименовании страны. Об этом в среду сообщило Македонское информационное агентство.

Соглашение о разрешении многолетнего спора с Грецией о названии страны было ратифицировано 69 голосами депутатов без воздержавшихся и протестующих.

Представители оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" на заседании не присутствовали.

Премьер-министр Зоран Заев заявил перед законодателям, что соглашение означает собой начало конца неопределенности для Македонии и представляет достойное решение для обеих сторон, которое подтверждает македонскую идентичность и язык.

"У нас есть соглашение с четким знаком нашей македонской идентичности на нашем македонском языке, навсегда. Мы никому ничего не подарили, и никто не взял ничего, когда мы договорились о географическом определении. Это смелый шаг в интересах будущего граждан, наших детей и мирного будущего", заявил Заев.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО. В воскресенье министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.