Грузия ведет с США переговоры о приобретении противовоздушных систем Stinger

ТБИЛИСИ, 20 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Грузии ведет с США переговоры о приобретении тактических противовоздушных систем Stinger. Об этом сообщил в среду исполняющий обязанности министра обороны страны Леван Изория, выступая в городе Кутаиси на внеочередном заседании парламента Грузии.

"Месяц назад делегация министерства обороны под моим руководством побывала в Вашингтоне, где мы начали успешные переговоры о приобретении для Вооруженных сил Грузии систем Stinger. Надеемся, что эти переговоры успешно завершатся", - сказал он на заседании, которое транслируется в прямом эфире Общественным телевидением страны.

Ранее сообщалось, что 22 мая Изория и замминистра обороны США Джон Руд обсудили в Вашингтоне вопросы закупки у Соединенных Штатов экипировки и вооружения.

ПЗРК Stinger предназначены для поражения низколетящих воздушных целей - самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Они находятся на вооружении многих стран мира, основными эксплуатантами являются армии США, Великобритании и Германии.