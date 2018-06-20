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Швеция может поддержать организацию центров для беженцев за пределами ЕС

Международная панорама
20 июня, 16:48 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 20, июня. /ТАСС

Глава шведского правительства Стефан Лёвен подчеркнул, что прием беженцев должен быть организован в сотрудничестве с ООН

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СТОКГОЛЬМ, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен не исключает, что его страна на саммите ЕС поддержит идею организации за пределами объединения лагерей для стремящихся в Европу беженцев. Об этом он заявил в среду в интервью агентству TT.

"Все полностью зависит от того, как это будет организовано и каким будет по форме. В основе должен быть достойный человека прием", - отметил Лёвен. Он добавил, что прием беженцев должен быть организован в сотрудничестве с ООН.

Швеция поддерживает линию принудительного перераспределения беженцев. По мнению Стокгольма, механизм, при котором все страны должны принимать мигрантов, может быть задействован, когда какое-либо государство в ЕС сталкивается с потоком переселенцев.

Лёвен отметил, что Швеция готова пойти на компромисс. "Но тогда и другие должны показать, что они готовы сделать. Мы должны каким-то образом взять на себя совместную ответственность за общие вызовы, - подчеркнул политик. - И безусловно, для этого можно найти разные формы".

В 2015 году в королевство с населением 9,8 млн человек приехало 163 тыс. беженцев, в последующие два года - соответственно 29 и 26 тыс. человек, что стало самым высоким показателем в Европе в расчете на душу населения. Швеция неоднократно предлагала реформировать систему приема мигрантов в ЕС.

Главы государств и правительств ЕС 28-29 июня обсудят на саммите Евросоюза концепцию реформы европейской миграционной системы, в частности, меры по блокированию смены страны пребывания после получения убежища. Они будут говорить о создании в сопредельных с ЕС государствах центров по приему кандидатов на получение убежища в странах Евросоюза. Это предполагается сделать, чтобы затем организовать упорядоченный въезд в ЕС лиц, которым убежище будет предоставлено.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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