В ЕС заявили, что взгляды Москвы и Брюсселя схожи по многим международным вопросам

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Взгляды Москвы и Брюсселя совпадают по многим важным международным проблемам, считает политический директор Европейской службы внешних действий (внешнеполитический орган ЕС) Жан-Кристоф Бельяр.

"Мы хотим обсуждать как можно больше вопросов с Россией особенно сейчас, когда перед нами стоит так много острых общих международных проблем. Отношения России и Евросоюза - это больше, чем вопрос Украины", - сказал дипломат на встрече в среду с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Он подчеркнул, что позиции РФ и ЕС совпадают, в частности, по сирийскому урегулированию, по палестино-израильской проблеме, по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. "Россия является важным игроком в Сирии, и в последнее время на политическом треке прослеживается позитивное развитие. Мы хотим сотрудничать с Россией в этом вопросе, так как мы тоже верим в политическое решение кризиса, хотим сохранить единство и суверенитет сирийского государства", - заявил Бельяр.

Кроме того, по его словам, в Москве и Брюсселе одинаково смотрят на ближневосточное урегулирование. "Мы придерживаемся очень принципиальной позиции по этой проблеме. Как и Россия, ЕС верит в двугосударственное решение и также подходит к вопросам Иерусалима и колоний", - отметил политдиректор.

Он также подчеркнул, что в Евросоюзе считают важным выполнение ядерной сделки с Ираном: "Это соглашение было принято единогласно в Совете Безопасности ООН, и мы хотим, как и Россия, чтобы оно сохранилось".

Кроме того, Бельяр напомнил о совместной работе России и Евросоюза по борьбе с наркотрафиком и терроризмом в Центральной Азии. "Ташкентская конференция по Афганистану является демонстрацией этой общности взглядов", - резюмировал дипломат.