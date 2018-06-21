Шенген может стать дороже, но безопаснее

Шенгенский визовый кодекс ждет масштабная реформа. Совет Европы одобрил начало обсуждений новых правил, которые должны дать европейцам более действенные средства контроля границ для противодействия наплыву мигрантов, а также обеспечить некоторое упрощение процедуры выдачи виз "добропорядочным путешественникам". ТАСС объясняет, какие изменения грядут в европейском визовом законодательстве.
Предложения, подготовленные Европейской комиссией (ЕК), включают четыре практических аспекта:
• все документы, поданные на визу и попавшие в базу данных Шенгена (VIS), будут автоматически сверяться с базами данных криминальной полиции, антитеррористических и миграционных служб;
• в эту базу данных впервые будет включена информация о долгосрочных визах и видах на жительство неевропейских граждан в странах ЕС для контроля трансграничного перемещения этих лиц;
• данные всех лиц, запрашивавших шенгенскую визу, будут отныне храниться в единой базе данных, что поможет пограничникам идентифицировать, например, мигрантов без документов, если ранее они уже подавали на визу;
• силовые структуры и пограничные службы ЕС должны получить упрощенный доступ к информации из визовой базы данных для нужд своих расследований.
ЕК начала процесс обновления шенгенской визовой системы и пограничного контроля после терактов в Париже и Брюсселе в 2015 и 2016 годах. Тогда выяснилось, что организаторы нападений, уже находясь в розыске в разных странах ЕС по подозрению в экстремизме, свободно пересекали границы Евросоюза, посещали Сирию и возвращались обратно, используя фальшивые документы.
Подавать документы на визу можно будет максимум за полгода и минимум за 15 дней до даты поездки. Визовые анкеты разрешат заполнять и подписывать в электронном виде. Новые правила также определяют, какие страны должны выдавать визу в случае поездки по нескольким государствам, и вводят "гармонизированную систему выдачи многолетних виз для лиц с чистой визовой историей".
Законопослушные путешественники получат возможность "последовательного увеличения срока" действия мультивиз. То есть если при первом въезде в Шенген вам открыли визу на полгода, то в следующий раз вам дадут ее на год и т.д.
Базовая цена шенгенской визы увеличится с €60 до €80. Также будет введен специальный механизм, который позволит пересматривать стоимость виз каждые три года.
"С этим небольшим увеличением наши визы будут все еще дешевле, чем, например, в США или Китае", — подчеркнул еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос. По его словам, это решение позволит, в частности, сохранить достаточное количество персонала в визовых центрах ЕС в различных странах. "Только в 2016 году шенгенские визы получили более 15 млн человек", — добавил чиновник.
Сейчас визовый сбор в РФ составляет €35 благодаря соглашению об упрощении визового режима с ЕС. Будет ли он увеличен для россиян, в проекте Еврокомиссии не сообщается.
"Эффективный контроль миграции включает необходимость наличия возможности вернуть тех, кто не имеет права оставаться на нашей территории, — говорится в документе. — Новый Визовый кодекс предоставит нам новый инструмент для действий в отношении иностранных государств, которые не хотят принимать обратно своих граждан".
С этой целью в рамках нового кодекса Еврокомиссия получит право оценивать, насколько эффективно иностранные государства сотрудничают с ЕС по приему своих высылаемых граждан. Для оказания давления на самые нерадивые страны Еврокомиссия получит право применять против них "запретительные меры, связанные со стоимостью и процедурой выдачи виз".
Страны Шенгенской зоны смогут вводить внутренний погранконтроль "в ответ на серьезные вызовы государственной политике или внутренней безопасности". В документе подчеркивается, что временное восстановление пограничного контроля должно рассматриваться странами сообщества "как исключительная мера крайней необходимости". В настоящее время Шенгенский кодекс разрешает вводить внутренний погранконтроль на срок до месяца с возможностью мотивированного продления на еще один месяц.
В реальности эти нормы перестали соблюдаться в условиях миграционного кризиса в 2015–2016 годах, когда под давлением волны прибывающих мигрантов восемь государств Шенгенской зоны (Германия, Австрия, Словения, Венгрия, Швеция, Норвегия, Дания, Бельгия) ввели пограничный контроль на своих внутренних границах на сроки от четырех до девяти месяцев.
В середине июня канцлер Германии Ангела Меркель отвергла требование партии "Христианско-социальный союз в Баварии" восстановить пограничный контроль. Она указала, что это вызовет "эффект домино" и другие государства — члены Шенгенской зоны захотят последовать примеру ФРГ. Эта мера не поможет урегулировать проблему нелегальной миграции в Евросоюзе, уверена канцлер.
С ней согласен премьер-министр Чехии Андрей Бабиш: "Происходящие в Германии споры из-за нелегальной миграции реализовываются в предложения закрыть государственные границы [внутри Шенгена] и восстановить пограничный контроль. Для нас это неприемлемо".