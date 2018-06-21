Шенген может стать дороже, но безопаснее

Предложения, подготовленные Европейской комиссией (ЕК), включают четыре практических аспекта:

• все документы, поданные на визу и попавшие в базу данных Шенгена (VIS), будут автоматически сверяться с базами данных криминальной полиции, антитеррористических и миграционных служб;

• в эту базу данных впервые будет включена информация о долгосрочных визах и видах на жительство неевропейских граждан в странах ЕС для контроля трансграничного перемещения этих лиц;

• данные всех лиц, запрашивавших шенгенскую визу, будут отныне храниться в единой базе данных, что поможет пограничникам идентифицировать, например, мигрантов без документов, если ранее они уже подавали на визу;

• силовые структуры и пограничные службы ЕС должны получить упрощенный доступ к информации из визовой базы данных для нужд своих расследований.

ЕК начала процесс обновления шенгенской визовой системы и пограничного контроля после терактов в Париже и Брюсселе в 2015 и 2016 годах. Тогда выяснилось, что организаторы нападений, уже находясь в розыске в разных странах ЕС по подозрению в экстремизме, свободно пересекали границы Евросоюза, посещали Сирию и возвращались обратно, используя фальшивые документы.