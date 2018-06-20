Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Guardian опубликовала список имен более 34 тыс. беженцев, погибших на пути в ЕС

Международная панорама
20 июня, 18:18 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 20, июня. /ТАСС

Документ охватывает период начиная с 1993 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Британская газета The Guardian по случаю Всемирного дня беженцев в среду опубликовала список, состоящий из более 34 тыс. имен мигрантов, которые погибли в попытке добраться до стран Евросоюза. Он был составлен сетью United for Intercultural Action, которая объединяет более 550 организаций, выступающих против национализма, расизма, фашизма и дискриминации беженцев.

Смотрите также

Африканский наплыв: основные тенденции миграционного кризиса в Европе

56-страничный документ охватывает период, начиная с 1993 года, когда 24-летний беженец Кимпуа Нсимба из Заира (ныне ДР Конго - прим. ТАСС) был найден повешенным в изоляторе временного содержания пять дней спустя после прибытия в Великобританию. Издание отмечает, что, несмотря на внимание международных СМИ к миграционному кризису, многие случаи гибели мигрантов остаются незадокументированными.

Главы государств и правительств Евросоюза 28-29 июня обсудят концепцию реформы европейской миграционной системы, в частности меры по блокированию смены страны пребывания после получения убежища. Они планируют обсудить создание в сопредельных с ЕС государствах центров по приему кандидатов на получение убежища в странах Евросоюза. Это предполагается сделать, чтобы затем организовать упорядоченный въезд в ЕС лиц, которым убежище будет предоставлено.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
2
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
МИД Румынии запросил у посольства РФ сведения в связи с задержанием Карины Цуркан
5
Матвиенко: Совфед будет пристально следить за обсуждением пенсионной реформы в обществе
6
Криминальный авторитет Гагиев противился выдаче в РФ, ссылаясь на аэрофобию
7
Более 3,7 тыс. человек получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости