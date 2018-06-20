Guardian опубликовала список имен более 34 тыс. беженцев, погибших на пути в ЕС

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Британская газета The Guardian по случаю Всемирного дня беженцев в среду опубликовала список, состоящий из более 34 тыс. имен мигрантов, которые погибли в попытке добраться до стран Евросоюза. Он был составлен сетью United for Intercultural Action, которая объединяет более 550 организаций, выступающих против национализма, расизма, фашизма и дискриминации беженцев.

56-страничный документ охватывает период, начиная с 1993 года, когда 24-летний беженец Кимпуа Нсимба из Заира (ныне ДР Конго - прим. ТАСС) был найден повешенным в изоляторе временного содержания пять дней спустя после прибытия в Великобританию. Издание отмечает, что, несмотря на внимание международных СМИ к миграционному кризису, многие случаи гибели мигрантов остаются незадокументированными.

Главы государств и правительств Евросоюза 28-29 июня обсудят концепцию реформы европейской миграционной системы, в частности меры по блокированию смены страны пребывания после получения убежища. Они планируют обсудить создание в сопредельных с ЕС государствах центров по приему кандидатов на получение убежища в странах Евросоюза. Это предполагается сделать, чтобы затем организовать упорядоченный въезд в ЕС лиц, которым убежище будет предоставлено.