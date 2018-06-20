Министр промышленности Дании подал в отставку

ТАСС, 20 июня. Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен будет вынужден во второй раз за два месяца провести перестановки в составе своего кабинета, который покинул министр промышленности Брайан Миккельсен. Глава ведомства распространил заявление о своем решении в среду, пояснив, что намерен занять предложенный ему пост директора Торговой палаты Дании.

"После многих интересных лет, которые я провел в политике, настала пора испытать себя в новом качестве", - заявил Миккельсен, занимавший депутатское кресло в Фолькетинге (парламенте Дании) с 1993 года.

В течение своей политической карьеры представитель Консервативной народной партии сменил четыре министерских портфеля. Он занимал должности министра культуры (2001-2008), министра юстиции (2008-2010), а также министра экономики и бизнеса (2010-2011). Министром промышленности он был назначен в ноябре 2016 года, когда его партия вошла в состав новой правящей коалиции, сформированной Расмуссеном.

Глава датского правительства представит кандидатуру нового министра на рассмотрение королевы Дании Маргрете II в четверг.

1 мая в отставку подали министр высшего образования и исследований Дании Сёрен Пинд и министр охраны окружающей среды и по вопросам продовольствия Эсбен Лунде Ларсен. Оба также объяснили свои шаги личными причинами и желанием уйти из политики, посвятив себя другим видам деятельности.