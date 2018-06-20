Депутаты отвергли поправку о наделении парламента правом голоса по сделке о Brexit

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Палата общин британского парламента отвергла в среду поправку в билль о выходе Великобритании из Евросоюза, предоставляющей законодательному органу Соединенного Королевства право голоса по финальной сделке о Brexit. Против внесения соответствующего законодательного изменения выступили 319 депутатов, за - 303.

Предложенная ранее депутатом от правящей Консервативной партии Домиником Гривом поправка могла наделить членов Палаты общин правом выразить вотум недоверия итоговому соглашению по Brexit, которого британского правительство достигнет в ходе переговоров с Евросоюзом.