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Депутаты отвергли поправку о наделении парламента правом голоса по сделке о Brexit

Международная панорама
20 июня, 18:24 UTC+3

Против изменения в законодательстве проголосовали 319 депутатов

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ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Палата общин британского парламента отвергла в среду поправку в билль о выходе Великобритании из Евросоюза, предоставляющей законодательному органу Соединенного Королевства право голоса по финальной сделке о Brexit. Против внесения соответствующего законодательного изменения выступили 319 депутатов, за - 303.

Предложенная ранее депутатом от правящей Консервативной партии Домиником Гривом поправка могла наделить членов Палаты общин правом выразить вотум недоверия итоговому соглашению по Brexit, которого британского правительство достигнет в ходе переговоров с Евросоюзом.

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