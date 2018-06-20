МИД Румынии запросил у посольства РФ сведения в связи с задержанием Карины Цуркан

БУХАРЕСТ, 20 июня. /ТАСС/. МИД Румынии официально запросил у посольства РФ в Бухаресте дополнительные сведения в связи с задержанием российскими правоохранительными органами члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан, подозреваемой в шпионаже в пользу Румынии. Об этом говорится в ответе румынского внешнеполитического ведомства на просьбу ТАСС прокомментировать этот инцидент.

"МИД Румынии официально запросил у посольства РФ в Бухаресте дополнительные подробности и разъяснения в связи с упомянутым случаем", - указывается в тексте.

В нем отмечается, что "согласно имеющимся на данный момент сведениям, соответствующее лицо имеет и румынское гражданство".

"МИД обращает внимание на спекулятивный характер опубликованных в российской прессе сообщений и призывает подходить к этому вопросу с осторожностью", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении члена правления компании "Интер РАО" Цуркан Карины Валерьевны меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 августа. В суде отказались комментировать подробности уголовного дела связи с тем, что оно имеет гриф "секретно".