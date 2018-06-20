Силы обороны Эстонии утверждают, что самолет из РФ нарушил воздушные границы республики

ТАЛЛИН, 20 июня. /ТАСС/. Силы обороны Эстонии выступили с утверждением, согласно которому российский самолет вторгся в среду в воздушное пространство балтийской республики. По их версии, "самолет Ту-154M, принадлежащий Министерству внутренних дел РФ, без разрешения вошел сегодня в воздушное пространство над островом Вайндлу".

Согласно информации эстонской стороны, самолет провел в воздушном пространстве республики около минуты с включенным транспондером, однако полетный план властям предоставлен не был.

Как сообщили Силы обороны Эстонии, в связи с этим посол РФ в Таллине был вызван в МИД, где ему вручили соответствующую ноту.

Комментарием МВД России ТАСС пока не располагает.