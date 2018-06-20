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Силы обороны Эстонии утверждают, что самолет из РФ нарушил воздушные границы республики

Международная панорама
20 июня, 19:05 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 20, июня. /ТАСС

Эстонская сторона заявила, что принадлежащий МВД РФ самолет Ту-154M провел в воздушном пространстве республики около минуты

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ТАЛЛИН, 20 июня. /ТАСС/. Силы обороны Эстонии выступили с утверждением, согласно которому российский самолет вторгся в среду в воздушное пространство балтийской республики. По их версии, "самолет Ту-154M, принадлежащий Министерству внутренних дел РФ, без разрешения вошел сегодня в воздушное пространство над островом Вайндлу".

Согласно информации эстонской стороны, самолет провел в воздушном пространстве республики около минуты с включенным транспондером, однако полетный план властям предоставлен не был.

Как сообщили Силы обороны Эстонии, в связи с этим посол РФ в Таллине был вызван в МИД, где ему вручили соответствующую ноту.

Комментарием МВД России ТАСС пока не располагает.

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