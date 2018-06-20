Генсек ООН назвал РФ незаменимым элементом в формировании многополярного мира

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия является незаменимым элементом в формировании нового, многополярного мира. Такое мнение высказал генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он напомнил о роли РФ как одного из основателей Организации и постоянного члена Совбеза ООН. "Но сейчас мы особенно делаем упор на том, что Россия является незаменимым элементом в создании нового, многополярного полицентричного мира", - подчеркнул генсек ООН.

Он признался, что "сейчас не самое легкое время" для многосторонних отношений и для ООН в целом. "В прошлом закончилась холодная война, был короткий период однополярного мира, и сейчас мы пытаемся активно найти новую структуру этого многополярного мира с соответствующими многосторонними структурами управления", - заметил Гутерриш.

Он заключил, что в этом процессе Россия "должна сыграть активную роль".