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Генсек ООН назвал РФ незаменимым элементом в формировании многополярного мира

Международная панорама
20 июня, 19:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Антониу Гутерриш напомнил о роли России как одного из основателей ООН и постоянного члена Совбеза организации

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия является незаменимым элементом в формировании нового, многополярного мира. Такое мнение высказал генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он напомнил о роли РФ как одного из основателей Организации и постоянного члена Совбеза ООН. "Но сейчас мы особенно делаем упор на том, что Россия является незаменимым элементом в создании нового, многополярного полицентричного мира", - подчеркнул генсек ООН.

Он признался, что "сейчас не самое легкое время" для многосторонних отношений и для ООН в целом. "В прошлом закончилась холодная война, был короткий период однополярного мира, и сейчас мы пытаемся активно найти новую структуру этого многополярного мира с соответствующими многосторонними структурами управления", - заметил Гутерриш.

Он заключил, что в этом процессе Россия "должна сыграть активную роль".

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Персоны
Гутерриш, Антониу Путин, Владимир Владимирович
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