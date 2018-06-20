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Парламент Грузии утвердил правительство страны во главе с премьер-министром Бахтадзе

Международная панорама
20 июня, 20:09 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 20, июня. /ТАСС

Предыдущий глава кабмина Георгий Квирикашвили подал в отставку 13 июня

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ТБИЛИСИ, 20 июня. /ТАСС/. Депутаты парламента Грузии на внеочередном заседании в Кутаиси утвердили Мамуку Бахтадзе премьер-министром страны и представленный им состав правительства. За принятие этого решения проголосовало 99 депутатов, против - шесть. Ход заседания транслировался в прямом эфире Общественного телевидения Грузии.

Подавляющее большинство членов утвержденного правительства составляют члены прежнего кабинета министров, возглавляемого Георгием Квирикашвили. В нынешнем правительстве три новых лица: на пост главы МИД утвержден Давид Залкалиани (в последние годы являлся первым заместителем министра иностранных дел), министром экономики и устойчивого развития стал работавший заместителем главы этого ведомства Георгий Черкезишвили, министром финансов - Николоз Гагуа, являвшийся заместителем главы минфина.

В ближайшие две-три недели после принятия парламентом законодательного решения о сокращении количества министерств с 14 до 11 Бахтадзе представит обновленный состав правительства в количестве 11 министров.

Пост главы правительства Грузии стал вакантным 13 июня, когда премьер Георгий Квирикашвили, занимавший его с 30 декабря 2017 года, подал в отставку. 14 июня на пост главы кабинета министров правящая в стране партия "Грузинская мечта" представила кандидатуру Бахтадзе, работавшего с ноября 2017 года министром финансов. Бахтадзе заявляет, что является сторонником "концепции небольшого, компактного правительства", отмечает целесообразность "укрепления контроля над этими ведомствами в антикоррупционном плане".

Мамука Бахтадзе родился 9 июня 1982 года в Тбилиси, закончил факультет микроэкономики и менеджмента Тбилисского госуниверситета имени Иванэ Джавахишвили и магистратуру МГУ имени М.В. Ломоносова, является доктором технических наук.

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