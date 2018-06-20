Трамп в среду подпишет документ, прекращающий разлучение семей нелегалов

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду намерен подписать исполнительный указ, который позволит остановить практику разлучения семей нелегальных иммигрантов на границе с Мексикой. Об этом американский лидер заявил во время встречи с законодателями в Белом доме, не пояснив о каком конкретно документе может идти речь.

"У нас есть сострадание, и мы хотим, чтобы семьи были вместе - это очень важно. Я подпишу что-то через некоторое время, что сделает это [прекратит практику разлучения семей]", - заявил глава государства. Он уточнил, что подписание должно произойти в течение нескольких часов до того, как он отправится в штат Миннесота.

Ранее в среду спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан заявил журналистам, что американские законодатели проголосуют в четверг по иммиграционному законопроекту, который позволит не разлучать членов семей нелегальных иммигрантов на границе с Мексикой, пока в судебном порядке рассматривается их дело.

В апреле министр юстиции США Джефф Сешнс объявил о начале политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, что переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключают под стражу и привлекают к уголовной ответственности. Их детей отправляют в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате, согласно данным министерства внутренней безопасности (МВБ) США, в период с 19 апреля по 31 мая были разлучены с родителями почти 2 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа - демократов, а также ряда его однопартийцев и международной общественности.